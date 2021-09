L’Inter riparte anima e corpo da Lautaro Martinez. Dopo le proposte rifiutate nei mesi scorsi, il ‘Toro’ torna al sotto i riflettori col rinnovo ed è pronto a far volare la sua quotazione

È iniziata nel migliore dei modi la stagione di Lautaro Martinez, sempre più al centro del progetto Inter dopo le tante voci di mercato che anche questa estate si sono susseguite sul suo conto. Due presenze ed altrettante reti in campionato fin qui per il ‘Toro’ che è stato molto vicino al Barcellona, prima dell’esplosione della pandemia, per poi finire nel mirino anche di altre big che hanno presentato anche offerte piuttosto importanti. L’Inter ha però alzato la difensiva, e lo stesso calciatore è legatissimo a Milano e al progetto nerazzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez sotto i riflettori: sfonda i 100 milioni

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore avrebbe ricevuto la bellezza di tre offerte nell’ultima finestra di mercato. Due proposte erano arrivate a quota 90 milioni di euro da Atletico Madrid e Tottenham, mentre la terza più bassa era invece dell’Arsenal. Cifre che lasciano ben capire l’assoluta parabola ascendente di Lautaro che, come evidenziato anche dalla rosea, si prepara a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro di valutazione la prossima estate. In questo contesto inoltre diventa anche decisivo il rinnovo alle porte con un accordo ormai raggiunto fino al 2026 che metterà l’Inter in una posizione comunque di forza in eventuali assalti esteri.