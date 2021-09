L’annuncio: “Via a gennaio”: la Juventus pensa al colpaccio

La Juventus di Massimiliano Allegri vive un momento complicato e nel mercato di gennaio potrebbe operare per rinforzare la rosa

La Juventus, in queste prime tre giornate del campionato di Serie A, ha palesato tutte le difficoltà di una rosa che ha qualche falla. Con l’assenza di tutti i sudamericani, l’allenatore Massimiliano Allegri ha raschiato il fondo del barile per mettere in campo una formazione accettabile contro il Napoli di Luciano Spalletti. Alla fine, il match è stato deciso da errori individuali ed è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Soprattutto sulla fascia sinistra, Luca Pellegrini ha messo in mostra alcune difficoltà, in particolare nella seconda parte della partita, e le critiche non sono mancate. In Champions League tornerà Alex Sandro, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un’occasione di mercato si sta materializzando all’orizzonte.

“Via dal Real Madrid a gennaio”: la Juventus monitora Marcelo

Ai microfoni de ‘El Chiringuito’, il giornalista Eduardo Inda ha parlato della situazione riguardante il 33enne brasiliano Marcelo, in scadenza di contratto nel giugno del 2022 col Real Madrid e in possesso del passaporto comunitario. “Non contano più su Marcelo, perché hanno Mendy e Miguel Gutierrez. E poi c’è anche Alaba. Carlo Ancelotti gli ha detto che per lui non c’è più spazio e il club sta pensando alla possibilità di cederlo nel mercato invernale”. Il collega spagnolo assicura che Florentino Perez è pronto a facilitare il suo addio a gennaio, lasciandolo libero di scegliere il suo futuro. In moltissime occasioni, Marcelo è stato accostato alla Juventus, soprattutto grazie alla presenza di Cristiano Ronaldo, adesso passato al Manchester United. Ma i bianconeri potrebbero farci un pensierino per rinforzare la fascia sinistra che, come detto, al momento conta su Alex Sandro e Luca Pellegrini.