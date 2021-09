Altra panchina in bilico in Serie A | I possibili sostituti

Giornata movimentata per le panchine di Serie A. Anche a Cagliari si effettuano riflessioni sul futuro della propria guida tecnica. Semplici in bilico

Dopo tre giornate di campionato rischiano già di saltare le prime panchine. A Verona l’esonero di Di Francesco è ormai solo da rendere ufficiale, mentre a Cagliari si effettuano attente riflessioni sulla guida tecnica. I sardi infatti hanno raccolto fin qui 1 punto in tre partite, perdendo domenica una gara pazzesca contro il Genoa in casa dopo essere stati avanti di due reti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una situazione complessa, con la società di Giulini, che secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’, sta valutando se continuare a dare fiducia a Semplici per la gara contro la Lazio. Intanto il tecnico dirigerà l’allenamento odierno ma la panchina non è così salda. In caso di sostituzione in pole position ci sarebbe il ritorno di Diego Lopez, che resta più avanti rispetto a Iachini. Altra ipotesi invece porterebbe nel caso all’ex doriano Claudio Ranieri.