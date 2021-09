Il duro attacco ad Allegri si ritorce contro: “Teorie strampalate”

Adani attacca Allegri: un solo punto in tre partite e stasera l’esordio in Champions League per mettere da parte i fantasmi di inizio stagione

Continua la querelle tra Adani e Allegri, ma stavolta a distanza: l’ex opinionista di Sky, ospite a BoboTV, ha commentato le prime tre giornate di campionato della Juventus, reduce dalla sconfitta con il Napoli. Attacco duro, con Adani che ha sottolineato come il gioco di Allegri sia privo di una proposta di gioco, tale da non far giocare in maniera adeguata la squadra.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, difesa totale: “Chiacchiere, deve giocare ancora lui”

La replica sui social è arrivata subito da parte dei tifosi: tra chi difende Adani e chi, invece, lo accusa di essere oramai noioso con la polemica contro Allegri, c’è anche chi sottolinea delle “teorie strampalate” da parte dell’ex difensore.

Ultima considerazione su #Adani e non solo: un telecronista non dovrebbe mai pensare di essere più importante dell'evento che commenta. I protagonisti sono quelli che scendono in campo. — Federico Fuiano 🐍 (@FuianoFederico) September 14, 2021

Il problema è che @Adani si sente sto grande vate del calcio quando invece è stato un giocatore mediocre. Aver passato la maggior parte della carriera in panchina forse gli ha fatto credere di essere allenatore. Lui critica ma in gioco non ci si mette avendone la possibilità. — luca (@luctox86) September 14, 2021

2021 e Adani non può criticare Allegri perché non è anche lui allenatore via tifosi medi italiani Gli stessi tifosi medi italiani che ogni giorno sparano a zero su giocatori e allenatori — Luigi (@Luissss97) September 13, 2021

A me #Adani all’inizio piaceva, da qualche anno è ormai vittima di se stesso, del personaggio che si è costruito, di teorie strampalate e difese a volte oltre l’evidenza, e non vorrei di altro.

E la querelle a distanza con #Allegri annoia, da qualunque angolazione la si guardi — Doc Gariff (@docgariff) September 14, 2021