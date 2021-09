“Situazione di svantaggio”, arriva l’appello di Dal Pino al Governo!

Parla il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla questione stadio. Il vice-presidente della FIGC spera di avere stadi pieni

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Serie A ha riabbracciato dopo mesi complicati i tifosi. Gli stadi oggi hanno una capienza solo del 50%. Il desiderio è quello di avere presto, stadi pieni. E’ questo, anche, l’augurio di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: “Vorremmo molto che il Governo prendesse in considerazione la nostra unica richiesta, tornare a riempire gli stadi – ammette il vice-presidente vicario della FIGC a Rai Gr Parlamento -. Le società non possono più reggere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per mantenere le squadre al vertice. E’ cominciato un campionato affascinante, ci sarà, ancora una volta, una lotta fino all’ultimo minuto per diverse posizioni. Dispiace vederlo iniziare non col 100% come avvenuto in Inghilterra, che oggi è purtroppo il mercato di riferimento, o anche in Francia”.