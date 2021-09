A CMIT TV abbiamo analizzato in Chiacchiere da Var i vari episodi controversi dell’ultima giornata. Focus sul calcio di rigore di Kessie



Nel nostro consueto appuntamento con Chiacchiere da Var, parliamo della partita del Milan vinta per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Prendiamo in analisi, in particolare, il rigore assegnato a Kessie poco prima della fine del 1° Tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Kessie sbaglia il penalty, colpendo la traversa, e si avventa la palla colpendola di testa: sarebbe stato regolare il gol? I nostri esperti ci tolgono ogni dubbio!