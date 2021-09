La Juventus ha diramato pochi minuti fa l’elenco dei convocati per la sfida contro il Malmoe. Assenza importante tra le fila dei bianconeri

Imperativo vincere per la Juventus che domani sera sarà di scena in Svezia a Malmoe per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri sono chiamati ad offrire una prova convincente con vittoria in allegato per provare ad alleviare i dolori di un avvio di stagione complicatissimo in campionato con un punto in tre partite. Allegri però dovrà rinunciare ancora una volta a Federico Chiesa, tra i tasselli più importanti della sua Juventus.

L’esterno ex Fiorentina non figura infatti nell’elenco dei convocati diramato oggi nel primo pomeriggio dalla stessa società bianconera dal quale si evidenzia anche l’assenza di Bernardeschi che ha un lieve fastidio al ginocchio. Out naturalmente anche il lungodegente Arthur, oltre a Kaio Jorge e Pellegrini che non sono in lista.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

ATTACCANTI: Morata, Dybala Kean