“Così la Juve torna vincente”, Bonucci indica la via da seguire

Le parole di Leonardo Bonucci, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions, Malmoe-Juventus

Insieme a Massimiliano Allegri, alla vigilia di Malmoe-Juventus, è intervenuto in conferenza stampa, anche Leonardo Bonucci. Il difensore dei bianconeri è consapevole delle pressioni dopo tre risultati negativi in campionato: La pressione è su di noi, ma quando giochi per la Juventus devi esserci abituato. Noi dobbiamo essere più forti di tutto questo, domani sarà una partita impegnativa anche dal punto di vista fisico”.

Momento no – “C’è un problema di continuità, bisogna ritrovare l’umiltà che ha contraddistinto le stagioni vincenti della Juventus. Solo da squadra si può riprendere la strada che ci compete. In ogni momento, in ogni giornata, in ogni partita, bisogna dare il 100% di noi stessi”.

Avvio shock per Szczesny – “Dopo Napoli abbiamo pensato solo ad allenarci, deve stare tranquillo e non dare peso alle critiche. Dobbiamo stare tutti concentrati sul campo per far sì che questo momento passi più velocemente possibile”.

Testa al Malmoe – “Abbiamo studiato gli avversari che ci aspettano domani, sappiamo che troveremo anche un ambiente caldo, ma dobbiamo pensare solo a portare a casa la vittoria”.