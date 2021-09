La bomba di calciomercato, quindici milioni per l’erede di Szczesny

La Juventus, secondo le notizie provenienti dalla Spagna, è a caccia di un portiere dopo le ultime prestazioni di Szczesny

La Juventus torna a leccarsi le ferite dopo il secondo ko di fila in campionato che costa una classifica da 1 solo punto. I bianconeri sono caduti rovinosamente anche al ‘Maradona’ e complice un altro errore di Szczesny, che dopo i due di Udine costati la vittoria, anche col Napoli è stato protagonista in negativo del pareggio di Politano. E i rimpianti per il mancato ingaggio di Donnarumma aumentano a dismisura, soprattutto tra i tifosi della Juventus che intanto non lesinano ovviamente critiche al portiere polacco.

E intanto il club bianconero si guarda intorno sul calciomercato. Dalla Spagna rilanciano un doppio nome per i prossimi mesi: il primo è Keylor Navas, che non vuole saperne proprio nulla di lasciare il posto al PSG a Donnarumma. L’altro, che starebbe scalando posizioni in queste ore, è David De Gea del Manchester United. Secondo il portale spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, i Red Devils hanno intenzione di alleggerire il monte ingaggi e valutano una sua cessione la prossima estate. Senza contare che a giugno del 2022 il giocatore entrerà nel suo ultimo anno di contratto e avrà 30 anni. La valutazione dell’ex Atletico è di circa 18 milioni, ma per massimo 15 la trattativa potrebbe anche chiudersi. Cherubini starebbe già cercando un portiere, magari anticipandone l’arrivo a gennaio.