La Juventus, di certo, non ha iniziato al meglio la stagione. Sono due i bianconeri a essere finiti nel mirino delle critiche

La Juventus non sta riuscendo a trovare risultati e continuità in questa stagione. I bianconeri, infatti, hanno totalizzato un solo punto in tre partite e con la cocente sconfitta contro l’Empoli che è ancora molto difficile da digerire per i tifosi. Una prima parte di stagione che non ha riservato, quindi, delle soddisfazioni per i bianconeri: inevitabile che i supporters cerchino delle spiegazioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus in difficoltà in Serie A: Allegri e Szczesny sotto accusa

Nel sondaggio Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale possa essere la soluzione ideale per la Juventus, da adottare per uscire da questo momento di crisi. Hanno vinto due opzioni a pari punteggio: la prima è il cambio di portiere. Wojciech Szczesny si è reso protagonista, infatti, di errori molto gravi e che hanno condizionato inevitabilmente i risultati bianconeri. L’altra opzione ad aver totalizzato il 32,6% è quella del cambio di allenatore. Massimiliano Allegri, quindi, è finito nel mirino della critica dopo le ultime prestazioni. Di seguito vi mostriamo l’esito del sondaggio.