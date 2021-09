Inter-Real Madrid, altro infortunio | E’ emergenza in Champions

Inter-Real Madrid, si allunga la lista degli indisponibili in vista del big match di Champions League: nuova assenza pesante.

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Sampdoria, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara al debutto in Champions League. Subito una grande sfida contro il Real Madrid, in un girone difficile per i nerazzurri, ma con la voglia di confermare i segnali positivi in campionato e iniziare al meglio l’avventura in Europa, riscattando le precedenti edizioni in cui è arrivata sempre l’uscita al primo turno. Ma il match vedrà numerosi assenti e la lista degli indisponibili si allunga.

Inter-Real Madrid, Ancelotti nei guai: fuori anche Marcelo

Se l’Inter deve rinunciare a Sensi, Ancelotti è praticamente in emergenza. Dopo il forfait di Bale, arriva anche quello di Marcelo, che nell’allenamento odierno ha riportato un problema muscolare. Domani gli esami di rito, ma il brasiliano è sicuramente out. Come lo sarà sulla fascia sinistra anche Mendy, non ancora al meglio dopo l’infortunio del finale della scorsa annata, e come lo saranno anche Ceballos e Kroos. Assenze non da poco per i ‘Blancos’.