Lo sfogo di Gasperini: “Siamo arrabbiati per l’arbitraggio con la Fiorentina”

Le parole di Gasperini il giorno prima dell’esordio stagione in Champions League, pensando alla Fiorentina e alla sfida di sabato scorso

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Villarreal di Champions League. Al tecnico non è andato giù il ko contro la Fiorentina, dove già nel post-partita aveva mostrato le sue perplessità sulle decisioni arbitrali. I viola, infatti, hanno vinto con due rigori segnati da Vlahovic. E per Gasperini non c’erano: “Con la Fiorentina abbiamo giocato un’ottima partita, penalizzata dagli episodi. Non ci hanno ancora dato risposte, è andata così. Siamo molto arrabbiati per quello che è successo in campo. Cerchiamo di ripartire e crescere in campionato“.

Dopo questo sfogo, Gasperini ha parlato del Villarreal: “Serve una grande prestazione per fare risultato. Hanno vinto l’Europa League e giocato la Supercoppa UEFA. Si presentano con grandi credenziali, è molto forte e organizzata. Giocare con squadre così forti deve esaltarci, possiamo aspettarci diversi tipi di Villarreal”.