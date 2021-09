Coronavirus, Figliuolo sui vaccini: “Dal 20 settembre terza dose ai fragili”

Coronavirus, in programma la terza dose di vaccino per le categorie maggiormente a rischio: l’annuncio del generale Figliuolo.

Prosegue la vaccinazione anti-coronavirus, con il vertice tra il Ministero della Salute e il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo che decide per la terza dose da somministrare al più presto agli immuno-depressi. In una nota, l’annuncio che la somministrazione avverrà a partire dal 20 settembre. Identificata la platea dei soggetti a rischio che rientreranno nel provvedimento, la precisazione al termine della nota recita: “Saranno aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale”.