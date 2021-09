Franck Kessie, che ieri ha sbagliato un calcio di rigore contro la Lazio, è sempre al centro delle voci di mercato. Dalla Spagna tornano alla carica

È tornato in campo contro la Lazio Franck Kessie, sempre protagonista delle voci di mercato che circondano l’ambiente Milan in questo avvio di stagione. Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il rinnovo appare tutt’altro che vicino, alla luce anche di alcuni club esteri come il PSG che sono alla finestra. Intanto il numero 79 di Pioli ha riassaporato il campo da titolare, sbagliando peraltro anche un calcio di rigore al tramonto del primo tempo della sfida vinta contro la Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Kessie resta comunque al centro dei rumors a causa di un contratto ancora tutto da rinnovare. Nello specifico, secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, l’ivoriano potrebbe diventare preda anche del Barcellona. La società blaugrana ha il contratto di Busquets in scadenza 2023 ma potrebbe anche essere il caso che Joan Laporta e Ronald Koeman accelerino la fine del rapporto, o quantomeno si concluda l’avventura da titolare del mediano spagnolo. In questo senso, secondo il portale iberico il Barça potrebbe andare proprio su Kessie per raccogliere l’eredità di Busquets. L’ivoriano sarebbe il profilo perfetto sotto ogni punto di vista, ma andrà battuta la concorrenza di PSG, Tottenham e Liverpool. Presidente e allenatore però sono d’accordo sul sostituto del centrocampista spagnolo.