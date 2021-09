Annuncio di calciomercato: “Deve lasciare la Juventus”

Jan Tomaszewski, ex portiere polacco, ha commentato il periodo negativo di Szczesny con la Juventus

“Quello che sta succedendo a Szczesny non è normale e non è facile da capire”. Jan Tomaszewski, ex portiere della Polonia, ha commentato il periodo negativo dell’estremo difensore della Juventus. Chiaro il suo messaggio: “Mi sono fatto l’idea che i tifosi a Torino e in patria non lo amino troppo e lui sente questa cosa, mettendosi una grande pressione – spiega al ‘Corriere della Sera’ – Per un portiere non è mai un bene quando pensa eccessivamente, perché perde brillantezza e reattività”.

Calciomercato Juventus, Tomaszewski consiglia l’addio a Szczesny

Tomaszewski ha proseguito la sua disamina esternando anche un consiglio per il futuro: “Io credo che adesso gli possa fare bene una pausa, sia con la Juve che in Nazionale. E in futuro deve pensare di lasciare Torino”.