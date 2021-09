L’annuncio sul futuro spiazza l’Inter: “Penso sia meglio per tutti”

L’Inter è a caccia di un colpo importante per sistemare la rosa sul calciomercato. L’allenatore, però, non sembra essere affatto d’accordo

L’Inter monitora costantemente il calciomercato, a caccia delle soluzioni ideali per sistemare la rosa. In particolare, il problema portiere sta diventando argomento caldo in casa nerazzurra e la Beneamata va a caccia del sostituto del portiere. Diversi nomi sono da mesi sul tavolo, ma quello di André Onana resta quello più caldo. L’estremo difensore è in scadenza di contratto e sembra vicinissimo all’addio, ma c’è chi non la pensa così. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter tenta il colpo Onana, ma l’annuncio spiazza i nerazzurri

Onana sembrava un nome alla porta in casa Ajax, ma non sembra essere proprio così. Erik ten Hag ne ha parlato ai microfoni di ‘De Telegraaf’, sottolineando la sua volontà: “Penso che sia meglio per tutti rinnovare il contratto e l’ho anche consigliato a Onana. Il prolungamento è sicuramente un’opzione, ma alla fine se ne occuperanno Marc Overmars e il calciatore”. Poi aggiunge altri particolari molto importanti: “Onana terrà sicuramente conto del mio consiglio, poi dovrà decidere insieme al suo entourage. Lo abbiamo inserito nella lista per la Champions League e ciò non è stato fatto senza motivo”.