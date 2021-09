La terza giornata di campionato deve ancora completarsi, ma qualcosa di importante è successo, anche in negativo: rischia infatti già un allenatore

Stasera Bologna-Verona chiuderà la terza giornata di Serie A, con la Champions League che invece aprirà domani le danze della tre giorni europea spalmata su tre coppe. Guardando alle cose di casa nostra, però, di spunti di riflessione ce ne sono stati parecchi in questo weekend. Dal pareggio dell’Inter a Genova con la Samp, ovviamente il brutto ko della Juve a Napoli, la vittoria al cardiopalma della Roma e ovviamente i tre punti del Milan nello scontro diretto con la Lazio. Non solo, perché c’è anche chi è già sotto esame dopo un solo punto in questo inizio di campionato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, Semplici a rischio esonero: preallarmato Diego Lopez

Subito verrebbe da pensare ovviamente a Massimiliano Allegri, che però è appaiato in fondo alla classifica con Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari. I sardi hanno pareggiato all’esordio con lo Spezia – per giunta in rimonta – e poi sono caduti rovinosamente col Milan e soprattutto si sono fatti rimontare ieri dal Genoa in casa. Come riporta ‘Il Messaggero’, la panchina di Semplici – arrivato in corsa lo scorso anno in Sardegna e artefice di una salvezza quasi insperata – già starebbe traballando. Il mister toscano sarebbe sotto osservazione, potrebbe succedere qualcosa già nelle prossime ore, con delle riflessioni in corso. Addirittura, secondo quanto si legge, sarebbe stato già preallarmato Diego Lopez, già allenatore del Cagliari tre anni fa oltre che capitano, in vista della sfida di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Una partita comunque già complicata.