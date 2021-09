Serie A, terza giornata: rimonta Genoa, sorriso Torino e Udinese

Le tre gare del pomeriggio della terza giornata di Serie A regalano i primi punti a Genoa e Torino che battono Cagliari e Salernitana

Possono sorridere Ballardini e Juric, mentre Semplici si mangia le mani. Sono questi i verdetti delle tre gare delle 15 della terza giornata di Serie A. Grande rimonta del Genoa che sul campo del Cagliari va sotto di due gol e poi in venti minuti la ribalta con le reti di Destro e Fares (doppietta). Vince anche il Torino contro la Salernitana cui non basta il debutto di Ribery: il poker di gol fa sorridere Juric che trova i primi tre punti e mette nei guai Castori. Vittoria nel finale dell’Udinese sul campo dello Spezia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Ossessione Serie A per il Chelsea, bomba di mercato in casa Juventus

Serie A, terza giornata: risultati, marcatori, classifica

CAGLIARI-GENOA 2-3: Joao Pedro rig. (C), 56′ Ceppitelli (C), 59′ Destro (G), 69′ e 78′ Fares (G)

TORINO-SALERNITANA 4-0: 45′ Sanabria (T), 65′ Bremer (T), 87′ Pobega (T), 91′ Lukic (T)

SPEZIA-UDINESE 0-1: 89′ Samardzic (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 9, Inter 7, Udinese 7, Lazio* 6, Roma* 6, Milan* 6, Fiorentina 6, Bologna* 4, Sassuolo* 4, Atalanta 4, Venezia 3, Empoli 3, Torino 3, Genoa 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona* 0, Salernitana 0

* una partita in meno