Torino-Salernitana, monito di Juric ai tifosi: “E’ presto”

Monito di Juric ai tifosi dopo Salernitana-Torino, match della 3a giornata di Serie A vinto dai piemontesi

Felice per la goleada del suo Torino nel match della 3a giornata di Serie A contro la Salernitana (4 a 0), Ivan Juric ha mandato un messaggio ai suoi giocatori: “Abbiamo fatto bene, ma ci sono cose che potevamo fare ancora meglio: dobbiamo cercare di essere più liberi e sciolti in attacco, ma è stata una partita giocata bene – le parole riportate da ‘Sky Sport’ – Volevamo attaccare sugli esterni per provare ad allargare la loro difesa a cinque e abbiamo fatto ciò che avevamo provato. Dal mercato sono arrivati giocatori che possono darci una grande mano come Zima, Praet, Brekalo e Pobega“.

Ai cori e applausi dai tifosi, il tecnico ha risposto con calma: “E’ presto, sarebbero meglio a fine anno: vorrebbe dire che abbiamo fatto una bella stagione”.