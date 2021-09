Nel prepartita celebrazione per lo Special One e le sue 1000 panchine, oltre al ricordo per Gianfranco Giubilo

L’Olimpico, anche se a capienza limitata, torna a essere una bolgia. A 20 giorni dall’ultima in casa contro il Trabzonspor, la Roma torna in campo contro il Sassuolo per rincorrere la terza vittoria di fila in campionato, la quinta stagionale. Con la consueta spinta del popolo giallorosso, anche stasera caldissimo sugli spalti. Una serata speciale anche per Jose Mourinho, che oggi taglia il traguardo delle 1000 panchine in carriera, celebrate già in questa settimana, con tanto di ingresso nella Hall of Fame 1000 Club della League Managers Association, benedetto da sir Alex Ferguson.

Un rapporto sempre più intenso quello tra lo Special One e i tifosi giallorossi, sottolineato dal boato incredibile che l’Olimpico ha riservato a Jose Mourinho alla lettura delle formazioni, accompagnato dalla celebrazione per la millesima panchina. Così anche nell’inno, che stavolta non è avvenuto con la squadra in campo come vorrebbe Mou e come è successo col Trabzonspor. Vedremo alle prossime uscite. Nel prepartita un pensiero anche per il compianto Gianfranco Giubilo, storico giornalista romano (e romanista) scomparso pochi giorni fa.