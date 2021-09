Capolavoro Bagnaia | Primo successo in MotoGP

Grande giornata per Francesco Bagnaia che ad Aragon raccoglie la prima vittoria in MotoGP. Pecco vince la gara del Motorland

Giornata da incorniciare per Francesco Bagnaia che ha vinto il Gran Premio di Aragon ottenendo così il suo primissimo successo in MotoGP. Al Motorland 'Pecco' resta in testa dall'inizio alla fine precedendo all'arrivo al traguardo lo spagnolo Marc Marquez e la Suzuki di Joan Mir che completa il podio.

Ottimo risultato per Aprilia col quarto posto di Espargaro mentre il leader del Mondiale, Fabio Quartararo arriva solo ottavo mantenendo comunque il primato in classifica proprio davanti a Bagnaia che sale al secondo posto. Sesto al traguardo Bastianini mentre per Valentino Rossi c’è una deludente 19esima piazza.