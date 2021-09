“Imbarazzante”, Milan-Lazio dà la sentenza impietosa

Dopo Milan-Lazio i tifosi si scatenano e mettono sul banco degli imputati Maurizio Sarri: la critica è impietosa

Stop alla prima sfida importante. La Lazio di Maurizio Sarri cade sul campo del Milan e mostra quelle incertezze che nelle prime due giornate erano state nascoste dalla differenza di livello con le avversarie. Sul banco degli imputati ci finisce subito l’allenatore toscano: la critica dei tifosi, non soltanto quelli biancocelesti, è impietosa e le parole utilizzate non sono semplici. “Sarri a far danni” scrive un utente, “se non ha mai vinto ci sarà un motivo” ribatte un altro e poi uno ancora più pesante: “Che mediocre”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni tweet su Sarri:

Sarri a far danni alla lazio.

Diciamolo — Ipergiux™ Parody (@ipergiux) September 12, 2021

Sarri ha vinto un campionato perché la Juve andava avanti per inerzia sulla scia degli anni di Allegri, avrebbe vinto anche senza allenatore…ci sarà un motivo se non ha mai vinto uno scudetto prima di arrivare alla Juve! — Milady (@MariaVarola) September 12, 2021

Sarri se si crede di allenare ancora il Napoli 2015-18 facendo pressing alto e col solito 433 si sbaglia..

Con quella difesa che si ritrova della Lazio appena incontrerà squadre medio forti prenderà valanghe di gol — . (@dannap1997) September 12, 2021

Mamma mia che allenatore mediocre SARRI #MilanLazio — Serafino Madeo (@SerafinoApAcHe) September 12, 2021

la mano di #sarri si vede nella fase difensiva della lazio!! — j/Giampaolo 🏳️🏴 (@j_giamp84) September 12, 2021