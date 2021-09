Milan-Lazio, il rossonero non festeggia sotto la curva

Non è passato inosservato Franck Kessie che non è andato a festeggiare coi suoi compagni la vittoria della Lazio

Vittoria importantissima per il Milan contro la Lazio nella partita di questo pomeriggio. In gol Rafael Leao e l’immortale Ibrahimovic. Nel mezzo, però, il rigore sbagliato da Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è al centro delle voci di mercato per il rinnovo che continua a non arrivare. Il suo contratto in scadenza nel 2022 ha indotto diverse big europee a effettuare dei tentativi, come il PSG. Una situazione che inevitabilmente può condizionare il rendimento di Kessie.

Milan, Kessie non festeggia la vittoria coi compagni

Beccato da un video che gira sui social, Franck Kessie ha preferito non festeggiare il gol sotto la curva dei tifosi del Milan, insieme a tutta la sua squadra. Il centrocampista ivoriano è rimasto vicino al cerchio di centrocampo a scambiare due chiacchiere con Pepe Reina. Magari, accennando proprio al rigore sbagliato a fine primo tempo. Un’assenza che ha fatto un po’ di rumore, visto che era l’unico dei rossoneri non presente in quel momento.