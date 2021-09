Tegola per Pioli: infortunio durante Milan-Lazio

Infortunio per Bakayoko durante il match odierno tra Milan e Lazio, al suo posto dentro Bennacer

Milan in ansia per le condizioni fisiche di Bakayoko. Entrato al minuto 61 del match odierno contro la Lazio, il roccioso centrocampista ha dovuto abbandonare la sfida già al 74′ per un problema alla coscia. Dopo essere rimasto a terra per alcuni minuti, infatti, il giocatore ha chiesto il cambio. Al suo posto Stefano Pioli ha mandato in campo Bennacer.

Per ora non è ancora chiara l’entità del problema. Nelle prossime ore si attendono comunicazioni ufficiali dai canali rossoneri.