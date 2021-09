Stilettata alla Juventus: "Quanto manca Cristiano Ronaldo..."

Giornate opposte per Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta con il Manchester United, e la Juventus che cade anche a Napoli

Il ko di Napoli è coinciso per la Juventus con l’esordio da sogno di Cristiano Ronaldo ad ‘Old Trafford’. L’ex attaccante bianconero si è ripresentato con una doppietta, subito decisiva, al Manchester United. Il centravanti acquistato dalla Juve dopo l’addio di CR7, Kean, ha invece risolto la sfida del Maradona in negativo, commettendo l’errore decisivo che ha portato al gol di Koulibaly. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Su ‘La Repubblica’, Maurizio Crosetti si è espresso così: “Essere juventini, adesso. Guardare Cristiano Ronaldo che debutta a Manchester con due gol e Kean che entra per vincerla e la fa perdere. Non facile. Il confronto è impietoso, forse ingeneroso, ma evidente come uno schiaffo in faccia. Incroci del destino, coincidenze. Anche il calendario di Juve e United è stato crudele. Forse Ronaldo non era il padre di tutti i mali“.