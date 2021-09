Inzaghi esclude l’attaccante: fuori per scelta tecnica!

Inzaghi esclude Satriano per scelta tecnica: l’attaccante non sarà in panchina in Sampdoria-Inter

Simone Inzaghi rinuncia a Satriano per Sampdoria–Inter. L'attaccante non andrà in panchina e finisce in tribuna per scelta tecnica: il tecnico nerazzurro ha infatti deciso di escludere il giovane centravanti dalla lista dei 23.

Satriano non figura così nella distinta di gara e non sarà a disposizione di Inzaghi.