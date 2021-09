Formula 1, Gp di Monza | Trionfa Ricciardo: Hamilton e Verstappen out

Gara ricca di emozioni a Monza per il grande Premio d’Italia di Formula 1. Incidente tra Hamilton e Verstappen mentre vince Daniel Ricciardo

Gran Premio d’Italia ricco di sorprese quello che si è disputato oggi pomeriggio in quel di Monza. Giornata da incorniciare per la McLaren che piazza una meravigliosa doppietta grazie al successo di Daniel Ricciardo, seguito dal compagno di box Lando Norris. A chiudere il podio ci pensa un ottimo Bottas mentre le Ferrari chiudono quarta e sesta rispettivamente con Leclerc e Sainz. Perez, terzo alla bandiera a scacchi chiude però quinto dopo una penalità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Giornataccia invece per Verstappen ed Hamilton che si rendono protagonisti di un duello accesissimo che li porta ad una collisione: incidente ed uscita di scena per entrambi i grandi protagonisti di questa stagione di Formula 1.