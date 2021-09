DIRETTA Serie A, Torino-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Per la terza giornata del campionato di Serie A, sfida tutta granata tra il Torino di Juric e la Salernitana di Castori

Reduce da due sconfitte consecutive, il Torino ospita, per la terza giornata del campionato di Serie A, la Salernitana. I padroni di casa, guidati da Ivan Juric, come detto hanno perso le prime due partite, contro Atalanta e Fiorentina, e hanno intenzione di rialzarsi subito. Stesso discorso per gli ospiti di giornata, i campani di Fabrizio Castori: battuti da Bologna e Roma, si trovano desolatamente a quota zero punti in classifica, ma con un Ribery in più nel motore. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-SALERNITANA

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria. All. Juric

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechridal, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 9, Inter*7, Lazio 6, Roma 6, Milan 6, Fiorentina* 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4*, Venezia* 3, Empoli* 3, Sampdoria* 2, Juventus* 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

* una partita in più