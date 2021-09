DIRETTA Cagliari-Genoa | Formazioni ufficiali e cronaca live

Tra le partite della terza giornata in programma alle 15, c’è anche Cagliari-Genoa: Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Reduce dalla pesante sconfitta in casa del Milan, il Cagliari cerca oggi la prima vittoria in campionato. All’Unipol Domus, la squadra allenata da Semplici dovrà vedersela contro il Genoa nella terza giornata di Serie A. Le buone notizie sono arrivate da Cragno e Ceppitelli, completamente recuperati e nella lista dei convocati che, invece, non contempla i nomi di Godin e Strootman. Ballardini non potrà invece contare, tra gli altri, su Badelj, Buksa e Caicedo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Genoa

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; João Pedro, Keita. All. Semplici

GENOA (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, A. Touré, Rovella, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 9, Inter*7, Lazio 6, Roma 6, Milan 6, Fiorentina* 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4*, Venezia* 3, Empoli* 3, Sampdoria* 2, Juventus* 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

* una partita in più