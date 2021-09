Calciomercato Napoli, la svolta per il rinnovo di Insigne

Qualcosa si muove per il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli, ecco cosa è successo ieri allo stadio ‘Maradona’.

Ha messo lo zampino nella vittoria del Napoli contro la Juventus, non segnando ma propiziando l’errore di Szczesny su cui si è avventato Politano per il gol del pareggio che ha aperto la rimonta. Lorenzo Insigne, pur senza brillare particolarmente, è stato come sempre protagonista, lasciando un po’ in ansia Spalletti per il problema fisico accusato nel finale di gara e che lo mette in dubbio per la gara con il Leicester in Europa League. La gara di ieri al ‘Maradona’ ha però segnato un capitolo importante nella questione del rinnovo di contratto del capitano partenopeo.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, sugli spalti il presidente azzurro De Laurentiis e l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, sono stati visti a colloquio. Un segnale di distensione importante, che potrebbe preludere all’apertura, finalmente, della trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno.