“Mi ha chiamato Maldini”: contatto confermato per il Milan

Il centrocampista conferma i contatti con il Milan e racconta della telefonata di Maldini e della decisione di dire sì ai rossoneri

La conferma arriva dal diretto interessato. In estate aveva deciso di vestire la maglia del Milan, poi non se n’è fatto più nulla. Romain Faivre in un’intervista a ‘Telefoot’ torna sul mese di agosto e sulla decisione di non scendere in campo con il Best e della trattativa con i rossoneri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista, classe 1998, spiega: “Quando viene a cercarti una società come il Milan, quando Paolo Maldini ti chiama fa sempre piacere. Con la mia famiglia avevo deciso di andare al Milan e per precauzione ho scelto di non giocare con lo Strasburgo. Non volevo rischiare di compromettere il trasferimento”.

Ora però le cose sono cambiate: “E’ stato un errore, ma ora ci siamo passati sopra: dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Ora spero in una buona stagione: lavoro per avere offerte anche migliori”.