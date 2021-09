Allegri è già nella bufera: “Questa Juve è l’anticalcio, richiamate Pirlo!”

Allegri già nella bufera dopo il punto collezionato in tre partite di Serie A. Dure critiche al tecnico toscano

È iniziata in salita la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Dopo il pareggio in rimonta di Udine e il ko con il neopromosso Empoli, la squadra bianconera cade anche al Maradona di Napoli. Chiellini e compagni sono già a -8 dalla squadra di Spalletti, in attesa di Inter, Roma e Milan-Lazio. La Juve deve subito rincorrere e, di fatto, non può più permettersi ulteriori passi falsi, a partire dalla scontro diretto col Milan di Pioli in programma nella prossima giornata. Allegri, nel frattempo, è già al centro delle critiche. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Allegri e la sua “Juve anticalcio”: dure critiche all’allenatore

Il giornalista Paolo Bargiggia ha analizzato senza mezzi termini Napoli-Juventus: “Richiamate Pirlo, siete ancora in tempo! La Juventus gioca male ed è allenata peggio”, ha scritto su Twitter. E attraverso il proprio portale, ‘paolobargiggia.it’, rincara la dose: “A Udine, con l’Empoli e a Napoli, eccetto degli sprazzi di partita, la Juventus non ha mai giocato un calcio decente. Allegri sembra invecchiato di 10 anni; non nel fisico ma nella testa e nei concetti che, fin qui, prova ad esprimere sul campo: roba da calcio quasi preistorico”.