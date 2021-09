I convocati della Salernitana per la trasferta di Torino. La decisione di Castori di Franck Ribery

Il ‘nuovo’ campionato della Salernitana inizia dalla sfida in casa del Torino. Subito una gara da non fallire per la truppa di Castori, fresca dell’arrivo in rosa di Franck Ribery. La compagine campana è chiamata a fare punti dopo due giornate altamente negative e per farlo si affiderà tra i convocati anche al fenomeno francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ribery figura infatti nell’elenco dei convocati:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo;

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Ribery, Simy, Vergani.

Lo stesso Castori in conferenza ha ammesso: “Ribery ha avuto un impatto straordinario sulla squadra per la sua umiltà e semplicità, è entrato subito in grande sintonia con il gruppo”.