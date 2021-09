Spunta la mega clausola per Mbappe | Cifra astronomica

Nuovi dettagli sul futuro di Kylian Mbappe, per l’attaccante del Psg spunta una clausola rescissoria clamorosa.

In un’estate piena di trasferimenti clamorosi, che hanno riguardato i giocatori più forti del mondo, Kylian Mbappe è, alla fine, rimasto al Psg. L’attaccante francese è tuttavia in scadenza di contratto con il suo attuale club e il Real Madrid è pronto al nuovo assalto in inverno, per assicurarselo a parametro zero, dopo aver visto un’offerta complessiva da circa 200 milioni di euro rifiutata dai parigini.

Trovano conferma, secondo ‘ABC’, cifre e dettagli del contratto già circolati in questi giorni: accordo per sei stagioni, da 30 milioni di euro netti per la prima annata e 20 per le successive. Inoltre, spunta una clausola rescissoria pazzesca che Florentino Perez intenderebbe apporre al contratto: 1000 milioni di euro, come quelle fissate a suo tempo per Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema.