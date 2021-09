Sprint Nedved sulla firma di Dybala! Poi blinda un insospettabile alla Juve

Napoli-Juventus è il big match della terza giornata del campionato di Serie A. Le dichiarazioni nel pre-partita di Pavel Nedved

Scocca l'ora di Napoli-Juventus, big match della terza giornata del campionato di Serie A. Pavel Nedved ha affrontato diversi argomenti parlando a 'DAZN' nel pre-partita dell'anticipo del 'Maradona: le dichiarazioni del vicepresidente bianconero.

Napoli-Juventus – “E’ una partita tosta, vogliamo fare una gara da Juve, i giocatori devono dare il cuore in campo per cercare i tre punti. Come società siamo vicini alla squadra, è un momento particolare, siamo solo alla terza giornata ma vogliamo fare bene”.

Progetto giovani – “Per me ci sono tanti nomi, direi che abbiamo una squadra nuova e non solo giovani. Serve il giusto mix tra i senatori e quelli che abbiamo inserito. Ci crediamo: sono il presente e il futuro. In prospettiva ne abbiamo tanti, c’è tanta fiducia in questi ragazzi”.

Rinnovo Dybala – “Stiamo proseguendo nella trattativa, in alcune fasi anche io sono stato presente. Adesso la stanno portando avanti Arrivabene e Cherubini, siamo molto fiduciosi e speriamo che presto ci sia la firma“.

Addio Ronaldo – “Non mi stupisce di certo che Cristiano abbia fatto doppietta…”, sottolinea Nedved sul portoghese, subito a segno con la maglia del Manchester United.

Fiducia De Sciglio – “E’ un grandissimo difensore, purtroppo è stato fermato spesso dagli infortuni. Tecnicamente è molto pulito, ce ne sono pochi in circolazione come lui. Crediamo molto in Mattia, speriamo che stia bene fisicamente e che si ritagli uno spazio importante”.