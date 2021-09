Apprensione per Allegri | Napoli-Juve, secondo tempo a rischio

Apprensione per le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci. Il difensore ha richiamato la panchina ma rimane in campo, per il momento

La Juventus, nonostante la grande emergenza, è riuscita a chiudere il primo tempo, contro il Napoli, in vantaggio. Alvaro Morata è stato bravo a soffiare il pallone a Manolas e battere Ospina, portando così i bianconeri sull’1 a 0. Come detto sono tante le assenza per Massimiliano Allegri, che deve fare i conti, adesso, anche con i problemi fisici di Leonardo Bonucci, che a metà primo tempo ha richiamato la panchina.

Il difensore ha chiuso, comunque, il primo tempo in campo ma è evidente che dietro al riscaldamento di de Ligt c’è una condizione non perfetta del campione d’Europa della Juve. Apprensione dunque per Bonucci.