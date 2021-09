Napoli-Juventus, i convocati di Spalletti: tre buone notizie per gli azzurri

Il Napoli ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati per la supersfida di stasera contro la Juventus

Stasera alle 18 Napoli e Juventus scendono in campo per il primo grande big match di questa Serie A. Una partita che attesa da due settimane e che si porta dietro – come sempre – tante vicende e polemiche extra-campo. A partire dalla squalifica ridotta a Osimhen, passando per le tante indisponibilità dopo gli impegni nazionali. Anche se Spalletti non vuole assolutamente sentir parlare di una Juve molto più penalizzata o anche che una eventuale vittoria vorrebbe dire più 8 sui bianconeri. “Sono giochi che non mi piaccono e che ci mettono in una situazione di svantaggio”, dice il mister di Certaldo.

Ma intanto il Napoli potrà contare su Ospina, tornato a tempo di record: il colombiano verrà schierato da titolare, anche perché le alternative sono due portieri giovani come Marfella e Idasiak visto l’infortunio di Meret. L’ex Arsenal è presente nella lista dei convocati di Spalletti diramata dal club azzurro: presente anche Osimhen, oltre a Zielinski che non è al top. Tre giocatori che comunque saranno fondamentali. L’elenco completo: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Ounas, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen, Lozano, Petagna.