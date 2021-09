Allegri non convince, tanti dubbi dopo Empoli | “E il progetto?”

L’Empoli perde contro il Venezia. Una sconfitta che i tifosi della Juventus non si spiegano. Juventus, che non convince i tifosi per la formazione scelta

La terza giornata di Serie A si è aperta con il successo del Venezia, contro l’Empoli per 2 a 1. Un risultato decisamente a sorpresa, dopo la vittoria della squadra toscana, a Torino, con la Juventus. Sono tanti gli interventi social dei tifosi, che non si spiegano come gli uomini di Allegri abbiano potuto perdere contro l’Empoli.

Nel frattempo sono arrivate anche le formazioni ufficiali, con cui i bianconeri affronteranno il Napoli. Formazione, che vede in campo De Sciglio e Pellegrini, che convince davvero poco.

Com’era la spiegazione? Ah, si… “Non l’ha persa la #Juve, l’ha vinta l’Empoli”. Questo irresistibile Empoli da Champions. — Cris© (@col_cris) September 11, 2021

Juve really lost to this Empoli team… — Kais (@FinallyKais) September 11, 2021

L Empoli ha perso perché se prendi come esempio una vittoria contro una squadra disunita, sconnessa e poco vogliosa com'è stata la juve in quella partita poi la successiva non la vinci in automatico! #Juventus #EmpoliVenezia — Lillo Giordano (@LilloGiordano2) September 11, 2021

Certp che quest'empoli che dopo aver fatto faville con la juve perde col venezia dà molto da pensare…#EmpoliVenezia — Marco Gioletta (@GiolettaMarco) September 11, 2021

Un bagno di umiltà per l’Empoli, molto positiva con la Juve e indisposta con il Venezia. — Dido (@holdfastboy) September 11, 2021

Dopo aver letto la formazione di partenza non ho nessuna speranza di fare punti oggi.#FinoAllaFine #Allegri #NapoliJuve — Davide (@mister_ricci) September 11, 2021