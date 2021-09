Juventus, Marchisio crede in Allegri: “Valore aggiunto”

Juventus, inizio non esaltante dei bianconeri in questa stagione: parla l’ex Claudio Marchisio

Un inizio tutt’altro che semplice e subito una prova del 9 contro una diretta rivale. Napoli–Juventus si presenta solo alla terza giornata, ma è un match che assume un valore significativo. E della gara, ma anche della stagione della Juventus, ha parlato Claudio Marchisio, grande ex dei bianconeri. “Allarme se dopo il match contro il Napoli il punto in classifica dovesse restare uno? No, ma so già che partirebbero i primi processi” ha affermato l’ex centrocampista a ‘Tuttosport’.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Pochettino stoppa Donnarumma | La Juventus allertata per gennaio

Per Marchisio però un valore aggiunto è rappresentato da Massimiliano Allegri, tornato a sedere sulla panchina della Juve: “Sa benissimo come mettere tutti in carreggiata e come amalgamare il gruppo. Certamente rappresenta un valore aggiunto”. Tanta fiducia però anche in altri elementi della rosa: “Chiesa è già molto determinante. Locatelli è cresciuto, ma deve dimostrare ancora. Ho visto un Kean più maturo. Ronaldo? Ora dipende molto dal progetto di Allegri, serviranno tanto i gol di centrocampisti per sopperire ai suoi 35 gol del portoghese”.