Allegri tra Donnarumma e Cristiano Ronaldo: clamorosa rivelazione

Allegri e la Juventus deludono ancora, rimediando una sconfitta contro il Napoli: attacco al tecnico, commento su Donnarumma e Ronaldo

La Juventus delude ancora. La sosta non ha aiutato i bianconeri che, dopo la sorprendente sconfitta in casa per mano dell’Empoli, perdono anche lo scontro diretto con il Napoli. Della serata bianconera ha parlato il giornalista di Tony Damascelli, sul sito di ‘Radio Radio’. Il collega ha rifilato una dura ‘stoccata’ al tecnico livornese: “Noia mortale, errori comici, ha vinto il Napoli, ha perso la non Juventus, perché questa, al di là delle assenze, non è una squadra vera o seria“. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Damascelli aggiunge: “Il portiere le ha tolto altri punti, continua la sua serie di gaffe, Allegri passa alla storia come primo allenatore come primo allenatore ad avere bloccato l’acquisto di Donnarumma e ovviamente lasciato andare via Cristiano Ronaldo, dato per finito e sfinito dai docenti contemporanei del nostro football, ma immediatamente presente all’Old Trafford con due gol”.