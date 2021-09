DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus | Formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Napoli nel big match valido come secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Priva di molti giocatori titolari, la squadra di Allegri devono comunque puntare al successo per voltare pagina dopo aver raccolto un solo punto tra Udinese ed Empoli. I padroni di casa di Spalletti, invece, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per restare a punteggio pieno e restare al comando. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Juventus

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Allegri

