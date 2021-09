DIRETTA Serie A, Empoli-Venezia | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e il Venezia di Zanetti in tempo reale

L’Empoli e il Venezia si affrontano nell’anticipo tra neopromosse che apre la seconda giornata del campionato di Serie A. Da un lato i toscani di Andreazzoli vogliono dare seguito alla clamorosa vittoria ottenuta in trasferta contro la Juventus prima della sosta per le Nazionali. Dall’altro i lagunari di Zanetti hanno bisogno di un risultato positivo per muovere la classifica dopo due ko di fila. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Castellani’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Marchizza; Hass, Ricci, Bandinelli, Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore Andreazzoli

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Schnegg; Fiordilino, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore Zanetti

CLASSIFICA: Lazio punti 6, Inter 6, Roma 6, Milan 6, Napoli 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Fiorentina 3, Empoli 3, Juventus 1, Sampdoria 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0, Venezia 0.