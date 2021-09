DIRETTA Serie A, Atalanta-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

L’Atalanta ospita la Fiorentina nell’ultimo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Bologna, i nerazzurri di Gasperini vogliono tornare subito a vincere per presentarsi al meglio all’esordio in Champions di martedì. Ma i viola di Italiano puntano a centrare un risultato positivo per candidarsi ad essere la sorpresa della stagione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano

CLASSIFICA: Napoli* punti 9, Lazio 6, Inter 6, Roma 6, Milan 6, Udinese 4, Bologna 4, Sassuolo 4, Atalanta 4, Fiorentina 3, Venezia* 3, Empoli* 3, Juventus* 1, Sampdoria 1, Cagliari 1, Spezia 1, Torino 0, Verona 0, Salernitana 0, Genoa 0.

*Una partita in meno