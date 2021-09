Cristiano Ronaldo esulta dopo la doppietta: nuova frecciata alla Juventus

Cristiano Ronaldo ha lasciato in extremis la Juventus sul calciomercato. Il campione portoghese ha lanciato una frecciata ai bianconeri dopo la doppietta di oggi

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un matrimonio che si è interrotto sul calciomercato dopo una lunga estate di rumors e con la volontà, neanche tanto nascosta, del portoghese di lasciare Torino. Alla fine, il romantico ritorno al Manchester United si è verificato e CR7 è riuscito subito a lasciare il segno, proprio nella prima partita dal suo ritorno. Una straordinaria doppietta che ha trascinato i suoi alla vittoria contro il Newcastle e forse avrà generato qualche rimpianto tra i tifosi della Juventus. Nelle sue parole su Instagram dopo la partita, il portoghese non ha fatto mancare anche un piccola frecciata al suo ex club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, Allegri: “Paghiamo caro ogni errore. Su Szczesny…”

Cristiano Ronaldo torna con una doppietta: anche una frecciata alla Juventus?

Ronaldo ha affidato a un bel post su Instagram il suo stato d’animo dopo la vittoria con doppietta di oggi: “Il mio ritorno a Old Trafford è stato un piccolo ricordo sul motivo per cui questo stadio è conosciuto come teatro dei sogni. È sempre stato un posto magico per me dove si possono raggiungere tutti gli obiettivi fissati“. E proprio questa ultima frase ha fatto storcere il naso a qualche tifoso della Juventus. Di certo, Ronaldo ha deciso di interrompere la sua avventura in bianconero: ora per lui c’è lo United, posto che ritiene ideale per proseguire la sua carriera, all’insegna di gol e successi.