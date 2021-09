Juventus, svolta per il grande colpo in attacco: chiede la cessione

La Juventus resta alla finestra per possibili colpi di alto livello in attacco sul calciomercato. Un grande talento potrebbe chiedere la cessione

La Juventus ha vissuto un calciomercato estivo intenso e ricco di sorprese. Dopo mesi di rumors d’addio, Cristiano Ronaldo ha lasciato i bianconeri per tornare al Manchester United. Inevitabilmente, il vuoto è rimasto nel reparto offensivo della Vecchia Signora che comunque ha centrato il colpo Moise Kean. Parallelamente, però, i bianconeri studiano il calciomercato alla ricerca di colpi di grande prospettiva e qualità indiscusse. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Un nome molto importante potrebbe arrivare dalla Liga. La situazione di Joao Felix, infatti, impone una riflessione alla Juventus, che segue con grande interesse la situazione del portoghese. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna aprono le porte a un possibile trasferimento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, svolta per il futuro di Joao Felix: può chiedere la cessione

Negli ultimi anni, si è messo in evidenza come uno dei migliori prospetti internazionali, ma Joao Felix ora potrebbe trovare sempre meno spazio nello scacchiere dell’Atletico Madrid. Il ritorno di Antoine Griezmann, infatti, toglierà opportunità in campo al portoghese che potrebbe scalare nelle gerarchie. Se questo dovesse avvenire stabilmente, come riporta ‘el gol digital’, la seconda punta potrebbe chiedere la cessione. L‘Atletico Madrid, in tal caso, lascerebbe partire l’attaccante per circa 80 milioni di euro. La Juventus resta alla finestra, in attesa di sviluppi per il calciatore e della gestione che avrà Diego Simeone.