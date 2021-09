La lista della spesa di Allegri | Tre acquisti e nuova formazione

La rosa della Juventus, nonostante un livello sicuramente alto, resta migliorabile. Lo sa bene Allegri, che avrebbe anche una lista di papabili acquisti

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sta prendendo forma sul campo dopo un mercato non del tutto soddisfacente e un inizio di campionato a dir poco balbettante. Il tecnico bianconero è infatti chiamato a risollevare quanto prima la situazione a partire dall’ostica trasferta di Napoli che sarà il primo spartiacque importante prima dell’esordio in Champions. La Juve infatti dovrà alzare presto i giri del motore per mettersi sullo stesso livello di altri top club europei che lottano per i vertici a livello nazionale e internazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La stessa rosa del club di Agnelli resta sicuramente migliorabile, pur mantenendo il livello piuttosto elevato. Come sottolineato da ‘Fichajes.net’, per farlo Allegri avrebbe anche stilato una lista di eventuali acquisti che contribuirebbero al salto di qualità. Tre le pedine principali nel mirino dell’allenatore toscano che vorrebbe Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach per potenziare la corsia mancina, che vista la situazione di Alex Sandro sembra necessitare di un restyling. Per la mediana occhi sul giovane Gravenberch che piace molto ad Allegri, mentre in avanti il preferito è il solito Dusan Vlahovic che piace però a diversi top club. Tre colpi per costruire un nuovo 11 titolare.