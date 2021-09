Marotta blocca il bomber a gennaio, il piano dell’Inter

Marotta sempre attivo sul calciomercato e già all’opera per gennaio, l’Inter vuole assolutamente l’attaccante: la prossima mossa.

Sotto la guida di Beppe Marotta, l’Inter ha risposto opportunamente sul mercato al pesante addio di Romelu Lukaku in attacco. Sono stati portati a casa Dzeko e Correa per rinforzare la prima linea di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez va verso il rinnovo di contratto. Ma l’ad interista guarda già avanti e all’attacco del futuro. Del resto, il bosniaco non potrà garantire molte stagioni ad altissimo livello vista l’età, ma potrà fare da ‘chioccia’ al numero 9 che verrà. Il nome, la dirigenza nerazzurra ce l’ha chiaro in testa e a gennaio lancerà l’assalto decisivo.

Inter, tutto su Raspadori: è lui il bomber del futuro

Si tratta di Giacomo Raspadori, per il quale il terreno era già stato sondato in estate. I contatti con il Sassuolo non hanno portato alcuna svolta, l’idea come noto sarebbe stata comunque quella di lasciare il giocatore in neroverde per almeno un’altra stagione. Il giovane bomber è però ormai in pianta stabile nella Nazionale di Mancini e Marotta non vuole che si scateni un’asta. Perciò, secondo ‘Tuttosport’, si lavora d’anticipo per bloccarlo nel corso del mercato invernale e bruciare la concorrenza. I buoni rapporti con il Sassuolo e la preferenza del giocatore potrebbero risultare decisive.