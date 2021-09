Brozovic via, l’idea dell’Inter sul calciomercato si ‘scontra’ con la Juventus

L’Inter deve fare i conti con il contratto in scadenza di Brozovic: per l’eventuale sostituto è lotta con la Juventus

Scadenza 2022, rinnovo complicato. Ogni club ha il suo ‘caso’ e l’Inter non fa eccezione. Il nome è quello di Marcelo Brozovic, il problema si chiama accordo per il prolungamento. Come accade anche ai cugini del Milan (ora alle prese con il rinnovo di Kessie) e alla Juventus (Dybala), i nerazzurri devono cercare di accelerare nella trattativa per rinnovare il contratto in scadenza del croato.

Non dovesse esserci la fumata bianca, per Brozovic potrebbe esserci l’addio a zero e Marotta e Ausilio andranno alla ricerca di un sostituto. Una pista potrebbe portare ad incrociare la strada dell’Inter con quella della Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, idea Tchouameni: sfida alla Juventus

Il nome giusto potrebbe essere, infatti, quello di Tchouameni, 21enne centrocampista del Monaco. Lo riporta anche ‘Calciomercatoweb.it’: il giovane transalpino è seguito da tempo dai bianconeri e rappresenterebbe il profilo giusto anche per il nuovo corso nerazzurro.

Un ostacolo per l’Inter potrebbe essere rappresentato dal costo. La scorsa estate il Monaco aveva chiesto trenta milioni di euro, dopo le sue belle prestazioni anche in Nazionale la valutazione potrebbe ulteriormente lievitare. Sul calciatore anche altre big europee come il Chelsea.