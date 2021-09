Serie A, l’Atalanta cade in casa contro la Fiorentina: Vlahovic decisivo

Era in programma questa sera la partita tra Atalanta e Fiorentina, valida per la terza giornata di Serie A. Vlahovic ancora decisivo

Atalanta e Fiorentina era in programma stasera, alle 20,45. La partita non ha deluso le aspettative e ha regalato tre gol, ma tutti su calcio di rigore. Alla fine, i toscani sono riusciti a centrare tre punti fondamentali per la classifica, grazie al solito Dusan Vlahovic. La partita, dopo un gol annullato a Djimsiti, si sblocca al 33esimo, proprio grazie al bomber della Viola. È lui dal dischetto a battere Sportiello e siglare il vantaggio.

Non finisce qui, perché al 49esimo Bonaventura conquista un altro rigore e proprio Vlahovic raddoppia con un penalty potente e incrociato. Duvan Zapata accorcia le distanze al 65esimo, ancora su rigore, questa volta per fallo su Robin Gosens. Non cambia più il risultato: colpo della Fiorentina in casa dell’Atalanta, finisce 1-2.