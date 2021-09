“Deve sempre dare spettacolo”: bufera su Gasperini, cosa è successo

Atalanta-Fiorentina, bufera su Gian Piero Gasperini per via di un episodio accaduto nel primo tempo del match: ecco cosa è successo

Una bufera social si abbatte su Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, uscita sconfitta dal match casalingo contro la Fiorentina, si è visto assegnare contro un penalty dal direttore di gara Marini. L’arbitro ha preso la decisione definitiva – al minuto 30 – dopo un ulteriore controllo al VAR e il rigore è stato successivamente trasformato da Vlahovic. Ancora prima, al 10′, aveva annullato un gol a Djimsiti per fuorigioco di Zapata, sempre dopo un controllo al VAR. Il mister della ‘Dea’ non era d’accordo con la decisione di Marini sul primo rigore e, durante il controllo al Video Assistan Referee, anche lui ha rivisto le immagine al telefonino ed è stato immortalato dalle telecamere mentre agitava la mano e faceva il segno del “no”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un episodio che ha scatenato una vera e propria bufera su Twitter, con i supporters contrariato per quanto accaduto.

Ecco alcuni tweet su Gasperini.

Si parla sempre troppo poco di quanto sia irritante #Gasperini che in ogni santa partita fa il circo in panchina contro l’arbitro di turno.

Raramente ho visto allenatori più rognosi.#AtalantaFiorentina — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) September 11, 2021

Gasperini ha sempre questa necessità di dare spettacolo e fare il personaggio.

Avendo già rivisto le immagini come può lamentarsi del rigore?#AtalantaFiorentina — Matteo Vismara (@Teo__Visma) September 11, 2021

A #Gasperini contro non va bene mai niente, al contrario avrebbe voluto il rigore. Comunque il rigore ci sta. #AtaFior — Marco Piccari (@marcopiccari1) September 11, 2021